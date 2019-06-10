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10.06.2019 12:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тувинец выжил после нападения медведя, укусив его за язык

Текст: Дмитрий Мальков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Невероятная история произошла в Туве - мужчина смог обратить в бегство голодного разъяренного медведя, укусив ему язык, рассказывает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону.

Фото: iStock
На севере Красноярского края на детской площадке гулял медведь

Сообщение о нападении зверя в полицию поступило от медиков. К ним поступил раненный мужчина, которому серьезно досталось от когтей хозяина тайги.

Сам пострадавший пояснил: в лес он пошел вместе с двумя знакомыми. Чтобы охватить больше территории они решили разделиться. Когда он серьезно углубился в тайгу, на него неожиданно выскочил медведь с явно агрессивными намерениями.

Мужчина, оказавшись в лапах медведя, не растерялся. Он рассказал правоохранителям, что стал оказывать ожесточенное сопротивление. Когда зверь попытался его укусить, тувинец сам ухватил язык медведя зубами. После чего зверь завыл от боли, рванулся от человека и скрылся в лесу.

Что интересно, в управлении МВД по республике отметили, о походе охотников за рогами они узнали от местных жителей. Они пожаловались на то, что неизвестные жгут костры в лесу. При этом по всей республике действует особый противопожарный режим. Теперь собирателям рогов, включая пострадавшего грозит крупный штраф.

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