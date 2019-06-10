Два человека погибли в ДТП с участием такси в Иркутской области

Два человека погибли, еще трое пострадали в лобовом ДТП на Байкальском тракте. Об этом сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

Полиция указывает, что авария произошла в 16.40 по местному времени на 24-м километре тракта. Участниками лобового столкновения стали Toyota Corolla и ВАЗ-2115. Иномарка следовала со стороны поселка Листвянка, а водитель отечественной машины двигался во встречном направлении.

По предварительной информации регионального управления МВД, двое погибших – водители транспортных средств. Пострадавшие пассажиры госпитализированы в районную больницу с многочисленными травмами различной степени тяжести.

Установлено, что разбившаяся Toyota Corolla принадлежит одной из иркутских служб такси.

Сейчас на месте столкновения работает следственно-оперативная группа. Она выясняет обстоятельства произошедшего и собирает свидетельские показания. В частности, как проинформировали в ГУ МВД по области, устанавливаются личности пострадавших.