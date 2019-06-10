В Кузбассе 95 горняков эвакуировали из-за ЧП на шахте

В Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области на шахте "Алексиевская" из-за остановки главного вентилятора вывели на поверхность 95 горняков.

Как передает Интерфакс, изначально было эвакуировано 87 рабочих. Оставшиеся на глубине восемь человек решали вопросы жизнеобеспечения.

Позже стало известно, что из шахты вывели всех находившихся там шахтеров, пострадавших нет.

На место выехали два отделения горноспасателей. По предварительным данным, причиной остановки вентилятора стало повреждение линии питания.