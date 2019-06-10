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10.06.2019 09:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе 95 горняков эвакуировали из-за ЧП на шахте

Текст: Никита Зайков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области на шахте "Алексиевская" из-за остановки главного вентилятора вывели на поверхность 95 горняков.

В Кузбассе загорелась закрытая шахта

Как передает Интерфакс, изначально было эвакуировано 87 рабочих. Оставшиеся на глубине восемь человек решали вопросы жизнеобеспечения.

Позже стало известно, что из шахты вывели всех находившихся там шахтеров, пострадавших нет.

На место выехали два отделения горноспасателей. По предварительным данным, причиной остановки вентилятора стало повреждение линии питания.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Аварии на шахтах
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