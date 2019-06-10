В Новосибирской области зафиксировали вспышку менингококковой инфекции

На территории Новосибирской области зафиксирован резкий рост заражения менингококковой инфекцией. Как передает ТАСС, только за первые девять дней июня выявлено 25 случаев.

По словам министра здравоохранения региона Константина Хальзова, все заболевшие сейчас проходят лечение в стационаре. В распоряжении новосибирских врачей достаточное количество вакцины.

В то же время, как отмечает чиновник, контроль за распространением болезни достаточно сложен. В конце недели областной минздрав совместно с региональным управлением Роспотребнадзора приступит к анализу ситуации.

Справка "РГ"

Менингококковая инфекция - острое инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем при тесном контакте с носителем. Заражение может протекать как бессимптомно, так и с поражением различных органов и систем организма. В том числе с гнойным менингитом и менингоэнцефалитом. Среди больных наиболее тяжелыми формами большинство составляют дети.