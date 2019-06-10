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10.06.2019 10:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вице-мэр Барнаула попался на миллионной взятке

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

Следственные органы Алтайского края возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Накануне его лишили должности вице-мэра.

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Как сообщили корреспонденту "РГ" в управлении ФСБ по Алтайскому краю, чиновник был задержан с поличным в момент получения денег.

- В течение 2017-2019 годов, по предварительной версии следствия, заместитель главы администрации города неоднократно получал от представителя одной из компаний деньги за то, что незаконно давал указания своим подчиненным о заключении с ним муниципальных контрактов на вывоз жидких бытовых отходов, - пояснила и. о. старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Татьяна Эрдле. - В общей сложности сумма взяток составила около одного миллиона рублей.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения для теперь уже бывшего замглавы. Незадолго до официального возбуждения уголовного дела он лишился поста в администрации города. Соответствующее распоряжение глава Барнаула Сергей Дугин подписал 6 июня.

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