ПФР протестирует технологию автоматического определения бедных

В России собираются запустить технологию, которая будет автоматически выявлять граждан, живущих за чертой бедности. Такие планы в интервью РИА Новости озвучил председатель Пенсионного фонда Антон Дроздов.
Новое программное решение протестируют сначала на нескольких регионах. В их числе - в Кабардино-Балкария, Приморский край, Татарстан, Липецкая, Ивановская, Нижегородская, Томская и Новгородская области. Если эксперимент будет признан успешным, технологию могут внедрить по всей стране.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума по итогам 2018 года сократилась до 12,9 процента. Годом раньше показатель был на уровне 13,3 процента.
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