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10.06.2019 18:10
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Теннисистку Марию Шарапову наградили медалью "Во Славу Осетии"

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

В Северной Осетии бывшую первую ракетку мира по теннису Марию Шарапову наградили медалью "Во Славу Осетии". Как сообщили "РГ" в пресс-службе главы РСО-Алания, награду премьер-министр республики Таймураз Тускаев передал вице-президенту Федерации тенниса России Геннадию Жукову.

Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky
Мария Шарапова получила wild card на турнир на Мальорке

Почетную награду республики российской теннисистке, пятикратной победительнице турниров "Большого шлема" передали с формулировкой "За большой личный вклад в развитие культуры и спорта Северной Осетии".

Известно, что Мария Шарапова неоднократно передавала крупные суммы денег в Фонд помощи детям Беслана, пострадавшим во время жуткого теракта в этом городе в школе № 1 в 2004 году. Так, в 2004 году после победы на теннисном турнире в Мельбурне Мария Шарапова пожертвовала 60 тысяч американских долларов (около 3,8 миллиона рублей) в Фонд помощи детям Беслана. Это была денежная премия теннисистки за победу на этом состязании.

Позже, в 2005 году Мария Шарапова передала в фонд еще один чек на сумму 54 тысячи американских долларов (около 3,4 миллиона рублей). Деньги были переданы послу России в Австралии Леониду Моисееву. Эти средства выручили от продажи на аукционе автомобиля Porsche, полученного теннисисткой за победу на чемпионате мира.

"Эта медаль как раз благодарность Марии Шараповой за то, что она внесла свой вклад в помощь пострадавшим, - цитириует пресс-служба главы региона слова Геннадия Жукова. - Мы эту награду обязательно ей передадим, сейчас она находится на Мальорке, готовится к продолжению спортивного сезона".

Справка "РГ"

Теракт в Беслане был совершен боевиками утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года. Они захватили и удерживали в заминированном здании два с половиной дня 1128 заложников. В результате теракта погибли 314 человек из числа заложников. Из них 186 были дети.

Спорт Теннис Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия Мария Шарапова
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