В Кабардино-Балкарии женщину отравили мышьяком

Следственное управление СК по КБР завело уголовное дело после отравления жительницы республики. У потерпевшей в крови обнаружена высокая концентрация мышьяка.

"Жительница Баксанского района 1990 года рождения была доставлена в больницу с диагнозом "острый токсический лекарственный гепатит тяжелой степени". Как заявила потерпевшая, отравляющее вещество ей подмешали в пищу", - говорится в информации, помещенной на официальном сайте ведомства.

Женщина находилась в очень тяжелом состоянии, поэтому было решено доставить ее в Москву для срочной трансплантации печени. Химико-токсикологическое исследование показало высокое содержание мышьяка.

Дело заведено по части 3 статьи 30 УК РФ и части 1 статьи 105 ("Покушение на убийство"). По этой статье возможному организатору отравления грозит до 11 лет заключения.