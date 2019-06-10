Актер Стивен Сигал побывал в петербургском Дацане

Голливудский актер Стивен Сигал посетил в Санкт-Петербурге буддийский храм Дацан Гунзэчойнэй.

Как сообщают в соцсетях служители храма, у Стивена Сигала был очень плотный график, но, несмотря на это, он провел в Дацане в два раза больше времени, чем было запланировано. 67-летний актер, который является последователем учения Будды, побеседовал с ламами, в том числе и с настоятелем Джампа Доньед ламой, а также с прихожанами храма.

Темы разговоров коснулись истории храма Дацан Гунзэчойнэй, буддизма в России и его возрождения в постсоветский период, организации сотрудничества между различными буддийскими центрами, распространения буддизма в регионах где он не является традиционной религией, диалога между конфессиями и участия властей в решении возникающих проблем. С особенным интересом и вниманием Стивен Сигал отнесся к применению тибетской медицины - ламы петербургского Дацана прибегают к ней в лечении различных болезней.

Говоря об обстановке, в которой прошел визит голливудской звезды, служители Дацана, охарактеризовали ее как "полную ажиотажа".

Стивен Сигал провел в Северной столице несколько дней, основной целью его визита был Петербургский международный экономический форум.