Глава МВД поздравил суворовцев - победителей военно-спортивного сбора

Сегодня в Санкт-Петербурге министр внутренних дел РФ генерал Владимир Колокольцев поучаствовал в торжественном закрытии Пятого военно-спортивного сбора воспитанников суворовских военных училищ МВД и Самарского кадетского корпуса МВД.

- Суворовские военные училища - гордость министерства. Они вносят неоценимый вклад в обучение и воспитание будущих полицейских - тех, кто осознанно выбирает нелегкую, опасную, но такую нужную государству и обществу профессию, - сказал Владимир Колокольцев.

По словам главы МВД, тысячи суворовцев за последние годы стали курсантами университетов, академий и институтов МВД России. "Все они успешно учатся, являются примером для своих товарищей. Сотни - уже носят погоны офицеров полиции".

Министр обратил внимание на отличные результаты, которые ребята показали в ходе соревнований: "Победители - все участники сбора, проявившие характер, мужество и умение действовать в команде, приходить на выручку друг другу".

Глава ведомства отметил, что прошедший сбор был хорошей возможностью для ребят проверить себя, свои знания и силы, еще раз убедиться в правильности выбранного пути. В то же время 10 дней, проведенные в городе-герое Санкт-Петербурге, стали для них настоящей школой патриотизма и гражданственности.

Начальник Санкт-Петербургского университета МВД России полковник полиции Александр Травников передал знамя военно-спортивного сбора "Наследники Победы" начальнику Краснодарского университета ведомства генерал-лейтенанту полиции Александру Симоненко, на базе которого будет проведен следующий сбор в 2020 году.