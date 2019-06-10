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10.06.2019 19:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Названы сроки сдачи самого проблемного долгостроя Петербурга

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов проинспектировал жилой комплекс "Охта Модерн" на Большеохтинском проспекте. В последние месяцы здесь форсированными темпами ведется достройка и планируется, что уже к концу года дольщики наконец получат ключи от своих квартир.

Александр Беглов пообщался с представителями компании-застройщика, сейчас дом достраивает компания "ЛСР", поговорил с дольщиками. В присутствии телекамер и покупателей квартир в долгострое, представители строительной компании заверили горожан, что дома будут сданы. Александр Беглов отметил, что пристально следит за ходом строительства.

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Внимание к объекту неудивительно. Жилой комплекс на Большеохтинском проспекте, 15/2 - это без сомнения самый проблемный долгострой города. Строительство ЖК "Охта-Модерн" началось в 2004-м году и изначально комплекс планировали сдать в 2007-м. Горожане охотно покупали квартиры, всего было заключено 476 договоров долевого участия.

Изначально стройку вела компания "ИВИ-93", но так и не смогла выполнить свои обязательства. В 2009-м на площадку пришел застройщик "Балтжилинвест", но и он не достроил проблемный ЖК, за объект взялся "Питер-Констракшн", однако в 2016-м году строительные работы полностью остановились, а в декабре 2017-го года компания стала банкротом.

В прошлом году долгостроем начала заниматься компания "ЛСР", стоимость достройки объекта была оценена в 798 миллионов рублей. Стоит отметить, что этот застройщик поначалу не хотел браться за "Охта Модерн". В Смольном проявили чудеса дипломатии и все-таки смогли добиться того, чтобы на площадку пришел один из крупнейших и надежных застройщиков города.

В проектную документацию ЖК внесли изменения. Дело в том, что за годы простоя некоторые перекрытия пришли в негодность, а плиты деформировались. В итоге были разработаны проектные решения по усилению конструкций. Александр Беглов внимательно изучил все предложенные решения и согласился с ними. Мнение действующего главы города в данном вопросе может быть экспертным, учитывая, что по профессии Александр Беглов является инженером-строителем. Также при участии врио губернатора был решен вопрос по сносу аварийного здания рядом с площадкой, оно мешает достройке комплекса. В Смольном отмечают, что застройщик уже приступает к демонтажу.

Серьезные вопросы возникли и к деятельности конкурсного управляющего. Дольщики рассказали Александру Беглову, что в доме некоторые квартиры продавались по два раза. Действующий глава города попросил жителей передать ему обращения и копии документов. Александр Беглов заверил дольщиков, что передаст их документы в прокуратуру.

Стоит отметить, что сейчас в Петербурге ведется большая работа по решению проблемы обманутых дольщиков. Например, если в прошлом году в городском реестре пострадавших дольщиков числилось 1199 человек, то сейчас уже 660. Остальные справили новоселье. Так, с начала года удалось ввести в эксплуатацию семь долгостроев на 1395 квартир. Например, был достроен ЖК "Ленинский парк", один из объектов бывшей ГК "Город".

Сейчас в Петербурге в перечне "проблемных" ЖК осталось 24 адреса, это дома на 7712 квартир общей площадью 346 тысяч квадратных метров.

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