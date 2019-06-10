Петербург возглавил список лучших городов для отдыха с друзьями

Санкт-Петербург занял первое место в рейтинге лучших городов для путешествий и летнего отдыха на выходные в компании друзей. Такие результаты собственных исследований огласил ТурСтат, аналитическое агентство исследований рынка туризма и путешествий по России и СНГ.

Как ни странно, список возглавил не курортный город, а славящаяся капризной и непредсказуемой погодой Северная столица. За Санкт-Петербург как за лучший город для дружеского отдыха проголосовал 21 процент участников интернет-опроса. На втором месте со значительным отрывом - Ялта и Барселона, они получили по 14 процентов голосов. Третье место поделили Геленджик и Светлогорск - по 10 процентов. Амстердаму, Севастополю, Криту и Айя-Напе отдали предпочтение меньше десяти процентов опрошенных.

Если отвлечься от Петербурга, занявшего первое место, можно констатировать, что россияне предпочитают Черное море. По результатам исследования, в первую десятку городов для лучшего отдыха в компании друзей на летних выходных вошли четыре города на черноморском побережье, три - на Средиземном море, два - на Балтийском.