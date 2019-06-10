На границе с Литвой загорелся лакокрасочный завод

В городе Советске Калининградской области, граничащем с Литовской Республикой, загорелся производственный цех завода, выпускающего лакокрасочные материалы для кузовного ремонта автомобилей.

Как сообщил Интерфакс со ссылкой на источник в администрации Советского городского округа, горит один из цехов площадью порядка 200-300 квадратных метров, огонь перекинулся также на соседний цех. Люди эвакуированы, пострадавших нет. Продолжается тушение пожара.

На месте работает лаборатория, проводятся замеры количества опасных выбросов в атмосферу. Пока, по данным источника, превышений не зафиксировано. Также нет угрозы переноса воздушных масс и загрязнения воздуха в соседнее государство.