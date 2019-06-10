В центре Калининграда студента обстреляли из пневматики

20-летнего студента, гулявшего по улице в центре Калининграда, 19-летний прохожий обстрелял из пневматического пистолета.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, инцидент произошел на улице Звездной. Пострадавший рассказал в полиции, что во время вечерней прогулки неизвестный несколько раз выстрелил ему в лицо.

Участковые уполномоченные полиции задержали нападавшего, им оказался 19-летний житель Калининграда. У него изъяли пневматический пистолет, из которого он предположительно выстрелил трижды.

В результате студент получил три поверхностные раны лобной и глазничной областей, которые медики оценили как легкий вред здоровью. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статье УК "Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений". Наказание по ней предусмотрено в виде лишения свободы на срок до двух лет.