В Петербурге произошел пожар на химическом заводе

В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар. Спасатели вывели из цеха 25 человек, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил в спасательную службу в 15.51, через 10 минут на месте были первые бригады огнеборцев.

Оказалось, что в здании площадью 15 на 50 квадратных метров горела обстановка на участке в 40 квадратных метров. Спустя 10 минут пожар удалось локализовать.

Сейчас происходит тушение. На месте работают 26 огнеборцев, задействованы пять единиц техники. Остался ли кто-нибудь из сотрудников в цехе, где произошло возгорание, пока неизвестно.

Предприятие, расположенное по 6-му Предпортовому проезду, 8, занимается производством химических реактивов, красителей, реагентов и различных растворителей.