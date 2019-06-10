В Петербурге установили рекорд по массовому исполнению народной песни

В Санкт-Петербурге на фестивале славянских культур "Славянская ярмарка" установили рекорд России "Самое массовое многонациональное исполнение народной песни". Песню "Во поле береза стояла" исполнили одновременно 3780 человек, причем на трех языках - русском, украинском и белорусском. Рекорд зарегистрировали официальные представители Книги рекордов России.

Как сообщают в администрации Приморского района Петербурга, в прошлом году на фестивале "Славянская ярмарка" тоже был установлен рекорд России. Тогда за руки взялись больше четырех с половиной тысяч человек, образовав таким образом самый многонациональный хоровод.

"Славянская ярмарка" прошла в петербургском парке "Озеро Долгое" в пятый раз. За три дня фестиваль посетили около 75 тысяч человек.

Справка "РГ"

Фестиваль "Славянская Ярмарка" объединяет все проявления славянских культур - кухню, музыку, танцы, игры. Для гостей праздника работают крестьянские подворья, ремесленные мастерские, мастер-классы по народным промыслам, проводится дегустация блюд национальной кухни.