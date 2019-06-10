В Вологде побит температурный рекорд 1948 года

В Вологде побит температурный рекорд, который держался с 1948 года. В прошедшие выходные дни в городе была зарегистрирована аномальная температура - плюс 31,3 градуса, сообщает Гидрометцентр Вологодской области. 71 год назад температура воздуха составила плюс 29,7. А вообще наблюдения за погодой в регионе ведутся с 1806 года.

Кстати, Вологда - не единственный город в Северо-Западном федеральном округе, где в эти дни была зафиксирована аномальная температура. По информации Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Санкт-Петербурге градусник термометра поднялся до 31,3 тепла, город тоже побил рекорд, но тридцатилетней давности.

Необычная жара пришла и в Архангельск - плюс 31,5. В Петрозаводске воздух прогрелся до 30,1 градуса.

Как обещают синоптики, жара уже спала и в ближайшие дни в регионах немного похолодает.