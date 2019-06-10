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10.06.2019,  
09:57
Текст:  Антон Валагин

ЧП в небе над Севастополем показали на видео

В Сети появилось видео нештатной ситуации, возникшей во время показательных полетов истребителей над Севастополем.

Фото: AP Photo/Ariel Schalit
Названа причина гибели истребителя F-35 у Японии

Во время выполнения "кобры Пугачева" у Су-30СМ по непонятной причине раскрылся тормозной парашют. Автоматика тут же сбросила его, поскольку самолет находился в воздухе. Истребитель продолжил полет и после завершения программы благополучно приземлился на базе.

Национальный этап профессионального мастерства военных летчиков  "Авиадартс-2019" завершился 8 июня, победила в нем 4-я армия ВВС и ПВО Южного военного округа. В последний день конкурса в небе над Севастополем выступили пилотажные группы "Русские Витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты".

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