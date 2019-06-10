Экс-главу управления СК задержали по делу о покушении на губернатора

Сотрудники силовых структур задержали бывшего руководителя следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

Задержание прошло по уголовному делу о покушении на губернатора Волгоградской области.

Как сообщили в СК РФ, это было сделано в рамках работы "по выявлению и пресечению противоправных действий среди сотрудников правоохранительных органов, в том числе в собственных рядах".

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко уточнила, что задержание было произведено Следственным комитетом совместно с ФСБ. Подробности пока не сообщаются.