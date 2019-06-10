Крымчанин попытался вывезти на Украину купюры столетней давности

В пункте пропуска "Перекоп" сотрудники Крымской таможни обнаружили у крымчанина коллекцию старинных купюр, которые он не указал в декларации.

В альбоме, который лежал в дорожной сумке, находились 22 банкноты, выпущенные более 100 лет назад, сообщила пресс-служба таможни.

- Среди выявленных банкнот - денежные знаки 1918 года номиналом 250 рублей, государственные кредитные билеты 1898-1909 годов номиналом 1, 5 и 10 рублей, казначейские знаки номиналом 20 и 40 рублей, - рассказали в ведомстве.

У мужчины не оказалось разрешения на вывоз коллекции, он также не указал ее в декларации.

- Банкноты изъяты и переданы на экспертизу для установления их исторической и культурной ценности, - сообщили в Крымской таможне.