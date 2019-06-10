МЧС назвало причину пожара в морском университете Новороссийска

В Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю назвали предположительную причину крупного пожара, который произошел на территории Государственного морского университета имени Ф. Ф. Ушакова. По мнению представителей экстренной службы, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, пожар произошел вечером в воскресенье, 9 июня. Пламя охватило 300 квадратных метров здания морского университета. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. В тушении принимали участие 39 спасателей и 9 спецмашин.

- В 22.31 по московскому времени была произведена полная ликвидация пожара, - сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

После этого инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю начали осматривать место ЧП и установили причины возгорания.