"Самолет-гриб" А-50 проследит за учениями НАТО в Черном море

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС России приступили к контролю воздушной обстановки над Черным морем на фоне учений НАТО в Восточной Европе. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

Самолеты А-50 были переброшены на аэродром в Краснодарском крае, где провели дозаправку топливом и приступили к контролю радиолокационной обстановки в воздушном пространстве над черноморским побережьем Крыма и Кубани.

- Полеты авиации ВКС России проводятся на фоне масштабных учений НАТО, которые проходят на территории ряда причерноморских государств Восточной Европы, - рассказал Астафьев.

При этом в воздухе над нейтральными водами Черного моря самолеты А-50 сопровождают истребители Су-27СМ3 ВВС и ПВО Южного военного округа.

По словам Астафьева, радиолокационный контроль над Черным морем позволит предотвратить возможные инциденты с участием гражданских кораблей и воздушных судов, которые могут случайно оказаться в зоне учений вооруженных сил стран НАТО.

Справка "РГ"

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 создан на базе военного транспортника Ил-76. За характерную форму антенны он получил прозвище "самолет-гриб". С помощью своего оборудования он способен искать и идентифицировать воздушные, морские и крупные наземные цели с большого расстояния, передавать информации в командные пункты и наводить самолеты для поражения обнаруженных объектов.

В настоящее время выполняется модернизация самолетов А-50 на авиакомплексе имени Бериева в Таганроге. Они оснащаются новыми радиолокационными системами и получают возможность передавать целеуказания любым видам самолетов и наземным системам ПВО.