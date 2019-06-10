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10.06.2019 18:06
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Сергей Полунин провел первый просмотр в балетную школу Севастополя

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
В Севастополе сегодня состоялся первый предварительный просмотр учеников балетной школы, которая заработает уже этой осенью.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

На просмотр пришли более 150 детей в возрасте от пяти до 12 лет, рассказал "РГ" один из руководителей школы, главный балетмейстер Ростовского государственного музыкального театра Иван Кузнецов.

Фото: Илья Изотов/РГ
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- Проводим предпросмотр, чтобы увидеть детей, которые хотят заниматься, какого они возраста, какие у них природные данные и уровень подготовки, - говорит Кузнецов. - Исходя из этого, спланируем количество классов. Изначально заявили набор детей 5-8 лет, но поступило много заявок от 12-летних, очень способных детей, которых мы тоже не хотим упускать, чтобы они не уехали учиться в Москву и другие города.
Конкурс уже сейчас составил пять человек на место, а впереди еще два предварительных просмотра: в июле и августе. В сентябре состоится окончательный отбор. На него пригласят детей, которых отметит комиссия.

- Сейчас главное - увидеть в ребенке талант, - говорит приглашенный солист Баварского национального балета, будущий худрук севастопольской хореографической академии Сергей Полунин. - Чувствуется ответственность, надо принять судьбоносное решение, которое может повлиять на жизнь человека.

Руководители школы признаются: были поражены числом заявок. Многие дети уже получили базу в севастопольских танцевальных коллективах и студиях.

Виктория Михайленко привела на просмотр семилетнюю дочь. Она с пяти лет занимается в хореографической студии.

- Дочери очень интересно, она всегда с огромным желанием ходит на занятия, - делится Виктория. - Мы с большим уважением относимся к созданию здесь балетной школы. Севастополь всегда был культурным городом, кузницей офицеров, а хореографическое училище прекрасно его дополнит. Для здания выбрано шикарное место, в самом центре. Теперь талантливые дети смогут не уезжать из Севастополя в другие города, а учиться здесь.

В балетную школу планируется набрать 40-50 учеников. По словам Ивана Кузнецова, около 30 детей смогут учиться бесплатно.

- У нас будет 20 бюджетных мест, об этом удалось договориться с министерством культуры РФ, - говорит Кузнецов. - Это даже больше, чем в других аналогичных заведениях. Плюс к этому за счет средств фонда Сергея Полунина мы наберем еще 5-10 детей на бесплатной основе.  

Обучение будет стоить около пяти тысяч рублей в месяц.

Фото: Юлия Крымова/ РГ
Сергей Полунин рассказал о балетной школе в Севастополе

Школа пока разместилась в зале спорткомплекса "Муссон". Тем временем в центре города построят здание хореографической академии, где воспитанники смогут продолжить обучение.

- Переоборудуем зал площадью около 100 квадратных метров, сделаем профессиональный балетный пол, установим станки, зеркала, вентиляцию, медиа-систему, - продолжает балетмейстер. - Планируем создать интересную программу, показывать видео, чтобы обучение не шло "из-под палки", а воспитанники полюбили эту профессию с детства.

Сергей Полунин рассказал, что в первую очередь в академию будут набирать детей из Севастополя, а затем - таланты из других регионов и стран.

Справка "РГ"

Культурный кластер в Севастополе создается при поддержке президента России Владимира Путина. Он разместится в центре города, между Артиллерийской и Карантинной бухтами. На 54 гектарах будут построены шесть культурных учреждений, разбит парк с набережной и спусками к морю. Реализует проект фонд "Национальное культурное наследие", учредителями которого являются Третьяковская галерея, Эрмитаж, Мариинский и Большой театры. К расчистке территории для строительства приступил генподрядчик Крымского моста "Стройгазмонтаж". Объем инвестиций оценивается в 25 миллиардов рублей. Культурные кластеры также создаются во Владивостоке, Калининграде и Кемерове.

Культура Театр Танец Общество Образование Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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