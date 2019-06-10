В Ялте три человека погибли при столкновении легковушки и мотоцикла

В Ялте в результате ДТП с участием пешехода, мотоцикла и легковушки погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Крым.

Дорожная авария произошла сегодня около 8 часов утра на Южнобережном шоссе.

- На 50-м километре автодороги Севастополь - Ялта водитель мотоцикла Honda, двигаясь со стороны Севастополя, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте, - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что дорогу вне пешеходного перехода перебегала женщина 30-35 лет. Сбив ее, байк вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Skoda.

В результате аварии погибли женщина-пешеход, личность которой не установлена, а также водитель и пассажир мотоцикла.