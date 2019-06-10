В Сочи на спасение дельфинов выделили 2,5 миллиона рублей

Сочинский Центр спасения дельфинов получит 2,5 миллиона рублей на проведение курсов по оказанию помощи черноморским афалинам. По словам сотрудников, к ним на горячую линию постоянно поступают звонки о дельфинах - жители обнаруживают их выброшенными на пляжи или в прибрежной зоне и не знают, что предпринять.

Только за 2018-2019 годы специалисты зафиксировали гибель около 250 китообразных морских обитателей на территории Кубани. Большинство из них находят смерть в рыболовных сетях.

- Мы получили президентский грант на проведение очных тренингов для всех желающих. Те, кто придет к мысли, что спасение дельфинов - это для них, смогут пройти более углубленный курс и узнать, к примеру, как правильно собирать пробы от живых и павших китообразных для дальнейшего их анализа и как оказывать скорую ветеринарную помощь на месте, - сообщил директор Центра "Дельфа" Татьяна Белей.

Обучающие курсы стартуют уже в июле и пройдут в прибрежных городах Краснодарского края - Сочи, Анапе, Новороссийске, Геленджике, Туапсе и Темрюке. В целом в тренингах примут участие около 600 человек.

Кстати



В мае сотрудники Центра и волонтеры-спасатели освободили из ставных сетей двух детенышей - азовку и афалину. Всего с апреля 2018 года было спасено восемь дельфинов.