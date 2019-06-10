Фритюрница с кипящим маслом опрокинулась на детей под Челябинском

В городе Еманжелинске Челябинской области возбуждено уголовное дело после инцидента на ярмарке, где в одном из павильонов опрокинулась фритюрница с горячим маслом. Пострадали трое несовершеннолетних, сообщили в понедельник в следственном управлении СК региона.

- Кипящее растительное масло попало на нижние конечности находящихся в непосредственной близости троих несовершеннолетних детей в возрасте от шести до 17 лет, которые были доставлены в лечебное учреждение с ожогами различной степени тяжести, - сообщил представитель следственного ведомства Валентин Ведерников. - По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ).

Добавим, что инцидент на ярмарке произошел еще 9 мая. Однако уголовное дело возбуждено после выяснения всех обстоятельств происшествия. Сейчас в рамках расследования уголовного дела назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Виновным грозит наказание от крупного штрафа до двух лет лишения свободы.