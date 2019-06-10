Югра приступила к восстановлению популяции краснокнижного осетра

В Ханты-Мансийском автономном округе завершилась уже семнадцатая по счету международная экологическая акция "Спасти и сохранить", проводимая под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и межгосударственной организации северных регионов "Северный форум".

В акции непосредственно участвовали сотни тысяч северян, множество предприятий, начиная с китов нефтегазового бизнеса. Очищены от хлама берега рек на территориях городов и поселков, высажено огромное количество саженцев деревьев - в одном только Сургуте заложен лесной массив из 25 тысяч лиственниц. А в пригороде Ханты-Мансийска на финише акции выпущена в воды Иртыша молодь царской рыбы - сибирского осетра. Здесь дан старт амбициозному проекту по восстановлению в Обь-Иртышском бассейне популяции знаменитой на весь мир промысловой рыбы, занесенной, как известно, в Красную книгу.

Помимо осетра, доставленного из Тюменской области, в вольное плавание отправлены выращенные на Югорском рыборазводном заводе мальки стерляди почти годовалого возраста. За процессом с пристальным интересом наблюдали местные жители, российские и зарубежные журналисты, экологи, руководители правительства округа, депутаты. По словам руководителя Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Ивана Матаева, в этом году запланирован выпуск около 4 миллионов молоди осетра. А первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин подчеркнул, что дорогостоящие мероприятия по сохранению ценных пород рыб реализуются благодаря соглашениям с нефтегазодобывающими компаниями по экологическому оздоровлению региона.

Может возникнуть вопрос, а каково будет осетру в весьма, как еще многие полагают, загрязненных водах Иртыша и Оби? Да, в прошлом десятилетии содержание нефтепродуктов в этих сибирских реках зашкаливало. Однако ситуация изменилась кардинально к лучшему: ужесточение требований по соблюдению природоохранных нормативов, принятие недропользователями обязательств по резкому уменьшению аварийности в трубопроводных сетях привело к тому, что Обь стала единственной благополучной артерией среди рек, впадающих в Северный Ледовитый океан. Согласно замерам поста Росгидромета в Салехарде, в 2011 году объем нефтепродуктов в устье Оби составил 221 тысячу тонн, а в 2017-м - всего полторы тысячи. 147-кратная разница!

Внушает оптимизм и динамика по сокращению площадей нефтезагрязненных земель. В 2006-м их насчитали 7045 гектаров, тогда как в прошлом - 3013. По прогнозам, к концу десятилетия потребуется рекультивация на 1700 гектарах.

Не случайно около 80 процентов опрошенных социологами жителей Югры в целом положительно охарактеризовали состояние окружающей среды в родном крае. В этом ракурсе роль ежегодной масштабной акции "Спасти и сохранить" трудно переоценить.