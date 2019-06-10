На Питерском форуме глава Югры подписала целый ряд значимых соглашений

На Питерском международном экономическом форуме глава Югры подписала целый ряд значимых соглашений. Реализация одного из документов позволит уже через два года возвести в Когалыме региональный центр спортивной подготовки.

Будущее для национальных сборных

Соглашение о создании социально-спортивной инфраструктуры на территории Югры подписали губернатор Югры Наталья Комарова, министр спорта России Павел Колобков и президент нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов.

Отметим, федеральное министерство поддержало заявку правительства Югры о выделении финансирования за счет бюджета государства в доле один к трем.

Окружное правительство в свою очередь подготовит земельный участок для строительства объекта, финансирование за счет консолидированного бюджета и дальнейшее его принятие в собственность.

Компания "Лукойл" взяла на себя обязательства по финансированию строительства объекта и дальнейшую его передачу округу.

Наталья Комарова подчеркнула, что в новом центре будет идти подготовка спортсменов по самым различным направлениям и дисциплинам.

- Это будет многофункциональный центр, который под одной крышей объединит все процессы спортивной подготовки, - отметила глава региона. - Кроме того, правительство Югры приняло решение о создании цифровой платформы для этого проекта. Мы стремимся обеспечить новые подходы к подготовке спортсменов.

Наталья Комарова добавила, что реализуемый проект имеет большое значение еще и потому, что услугами учреждения смогут пользоваться югорчане всех возрастных категорий, а сам центр станет местом подготовки спортсменов в национальные команды.

Югру и Средний Урал свяжет новая дорога

Целый ряд важных соглашений в ходе экономического форума был подписан и с руководством нескольких регионов России.

Так, соглашение о содействии развитию межрегионального транспортного сообщения подписали губернатор Югры Наталья Комарова и глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

В частности, стороны договорились о сотрудничестве при реализации межрегионального проекта по строительству и реконструкции участков дороги Куминский-Карабашка-Герасимовка-Тавда.

- Мы заинтересованы в том, чтобы в Югре был создан еще один транспортный коридор, еще один выход в российскую транспортную автомобильную систему. При этом сейчас речь идет о той части региона, которая лишена такой возможности, - констатировала Наталья Комарова. - Реализация этих договоренностей даст выход жителям Урая, Советского, Междуреченского в Свердловскую область.

В свою очередь Евгений Куйвашев напомнил, что это не первый подобный опыт сотрудничества двух регионов, так как накануне было завершено формирование северного транспортного коридора, соединившего Ханты-Мансийск с севером Свердловской области. Таким образом сократилось расстояние до Ивделя и Серова практически на 800 километров.

Будем развиваться вместе

Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве заключили губернатор Югры Наталья Комарова и временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

Стороны договорились о сохранении и развитии ранее сложившихся отношений. Так, регионы будут содействовать развитию межрегиональной экономической интеграции и укреплению связей в сферах транспорта, ЖКХ, науки, туризма, семейной политики и многих других.

В рамках своих компетенций Югра и Челябинская область будут создавать условия для организации поставок продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, соглашением предусмотрено взаимодействие при выработке совместных решений по осуществлению инвестиционной и инновационной деятельности, включая привлечение иностранного капитала. Соглашение подписано на пятилетний срок.

Важен опыт друг друга

План мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и ином сотрудничестве на 2019-2021 годы подписали губернатор Югры Наталья Комарова и глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

На ближайшие годы документ предусматривает совместный обмен информацией о выставочно-ярмарочных мероприятиях обеих сторон, оказание содействия предприятиям и организациям двух регионов в участии в таких мероприятиях.

Кроме того, Югра и Тамбовская область включили в план проведение деловых миссий, привлечение экспертов в работу дискуссионных площадок для обсуждения общественно-политических вопросов.

В сфере сельского хозяйства стороны договорились о взаимодействии и обмене опытом по вопросам хранения, транспортировки и переработки дикоросов, в том числе с применением инновационных технологий.

Также будет производиться взаимный обмен опытом в части работы в сфере создания благоприятных условий для ведения бизнеса, улучшения инвестиционного климата.

Впереди большие перспективы

Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве подписали Наталья Комарова и временно исполняющий обязанности главы Курганской области Вадим Шумков.

В соответствии с документом стороны договорились о развитии межрегиональной экономической интеграции, укреплении связей в сферах транспорта, информационных коммуникаций, промышленности, агропромышленного комплекса, торговли и услуг, архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и повышения энергоэффективности, благоустройства и многих других.

Так, в рамках реализации соглашения будут созданы условия для организации поставок продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и сельскохозяйственной продукции. Кроме того, стороны будут проводить совместные выставки, конференции, семинары и другие мероприятия по направлениям сотрудничества.

Как Югра, так и Курганская область запланировали общие действия по стимулированию предпринимательской деятельности, обмену деловыми предложениями, поиску партнеров, в том числе зарубежных.

- И раньше мы сотрудничали во многих областях - сельском хозяйстве, обмене товарами, отдыхе детей, лечении взрослых с применением уникальных медицинских технологий, - отметала Наталья Комарова. - Эти направления остаются для нас базовыми. Но есть много нестандартных предложений по усилению сотрудничества, например открытие авиасообщения между Курганом и городами автономного округа. Впереди большие перспективы.