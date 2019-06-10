На Урале бойцовая собака набросилась на трехлетнюю девочку

В Березовском собака покусала девочку. Начата доследственная проверка.

ЧП случилось вечером 8 июня. По данным свердловского Следственного комитета, пес бойцовской породы во дворе жилого дома укусила трехлетнюю девочку за ногу, после чего свидетелям удалось оттащить его.

Личность хозяина пса устанавливают полицейские.

"По оперативным данным, собака была породы боксер. После выводов врачей, которые установят степень тяжести травм у ребенка, будет принято процессуальное решение", - рассказал ОТВ пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.