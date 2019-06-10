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10.06.2019 14:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале бойцовая собака набросилась на трехлетнюю девочку

Текст: Екатерина Призова

В Березовском собака покусала девочку. Начата доследственная проверка.

ЧП случилось вечером 8 июня. По данным свердловского Следственного комитета, пес бойцовской породы во дворе жилого дома укусила трехлетнюю девочку за ногу, после чего свидетелям удалось оттащить его.

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Личность хозяина пса устанавливают полицейские.

"По оперативным данным, собака была породы боксер. После выводов врачей, которые установят степень тяжести травм у ребенка, будет принято процессуальное решение", - рассказал ОТВ пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

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