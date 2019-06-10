На Урале очевидец спас младенца, выброшенного из окна

Следственный комитет Свердловской области разбирается в обстоятельствах покушения на жизнь младенца. Как сообщает пресс-служба ведомства, пьяный житель Североуральска выбросил из окна первого этажа трехмесячного мальчика. Малыш остался жив благодаря случайному прохожему, который успел подхватить его.

"Вечером шестого июня обвиняемый находился в гостях у знакомой - матери ребенка. Когда она ушла в магазин, он выбросил оставшегося под его присмотром младенца в окно", - рассказали в региональном СК.

Чудом малыш не получил травм: его поймал на руки 44-летний строитель Фахрутдин Юсупов, оказавшийся рядом. "Было слышно, как в той квартире кто-то ругается. На подоконнике стоял парень с ребенком. Я подумал, что он хочет его выбросить, и побежал к дому", - рассказал мужчина "РГ".

Мужчина успел добежать до окна как раз в тот момент, когда молодой человек выкинул малыша.

Подозреваемый задержан. А органы системы профилактики решают, останется ли ребенок в семье.