Самолет Москва - Томск вынужденно сел в Екатеринбурге

Рейс "Уральских авиалиний" из Москвы в Томск задержался на пять часов. Причиной стала вынужденная посадка борта в аэропорту Кольцово по технической причине, сообщили "РГ" в пресс-службе авиакомпании.

О какой именно неисправности речь, пока не сообщается. Известно лишь, что в Екатеринбурге ее устранили, после чего самолет вылетел в Томск. К данному моменту он уже приземлился в пункте назначения.

Авиакомпания принесла извинения пассажирам за временные неудобства, связанные с необходимостью соблюдать требования безопасности полетов.