Суд в Свердловской области обязал выплатить компенсацию из казны женщине, которая из-за ошибки миграционной службы не смогла улететь с сыном за границу.

Неприятная история произошла летом прошлого года с жительницей Екатеринбурга Мариной Ш. Она собиралась съездить с сыном в Турцию, однако на нашей границе ее остановили.

Женщина хотела съездить с сыном в Турцию, но из-за отсутствия нужного штампа в загранпаспорте мальчика не про-пустили через границу. Суд решил, что казна должна вернуть ей стоимость путевок

"При прохождении паспортного контроля в аэропорту Кольцово им было отказано в выезде за пределы Российской Федерации. Запись о сыне в загранпаспорте мамы, выданном ОМВД России по Туринскому району, не была заверена печатью", - рассказали в Свердловском областном суде.

Расстроенная женщина подала иск в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, в котором просила взыскать с миграционной службы убытки: расходы на тур и билеты из Туринска до Екатеринбурга - 59 839 рублей, а также компенсацию морального вреда - 10 тысяч рублей.

Решением районного суда требования истца удовлетворены частично.

С казны в пользу Марины Ш. взысканы убытки в сумме 59 839 рублей и компенсация морального вреда - 5 тысяч рублей. Так что чеки были оплачены полностью, а требования по компенсации морального вреда срезаны вдвое.

Ответчик с таким решением не согласился и попросил апелляцию все отменить. Однако Свердловский областной суд поддержал женщину.

"Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, сочла, что наличие причинно-следственной связи между ненадлежащим оказанием ответчиком государственной услуги и заявленным истцом вредом установлено районным судом правильно, - рассказывают в областном суде. - Как следует из ответа Пограничного управления ФСБ России по Свердловской области, причиной ограничения в пропуске через госграницу РФ несовершеннолетнего явилась ошибка, допущенная органом, выдавшим документ. Ошибка была допущена в ходе оказания подразделениями МВД России по вопросам миграции государственной услуги, предполагающей надлежащее оформление выдаваемых официальных документов".

При этом сама женщина, теоретически, могла сесть в самолет: через границу не пропускали только ее сына. Однако вина чиновников от того меньше не становится.

"Марина выезжала за границу со своим несовершеннолетним ребенком, которому отказано в пропуске через госграницу, - сообщают в областном суде. - Женщина проживает не в Екатеринбурге, иных провожающих с ними не было, поэтому истец была вынуждена отказаться от туристического продукта не только в отношении ребенка, но и себя лично".

По словам экспертов, теперь казна может предъявить регрессный иск к чиновникам, непосредственно допустившим ошибку. Такая практика сейчас активно нарабатывается.

Самой же Марине Ш. теперь надо направить документы в казну для получения денег.