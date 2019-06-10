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10.06.2019 14:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Свердловским бизнесменам выделят три млрд рублей на развитие

Текст: Екатерина Призова

Свердловский фонд поддержки предпринимателей выделит около трех миллиардов рублей на развитие местных предприятий. Бизнесмены получат средства в виде грантов и микрозаймов.

Такая помощь весьма востребована в регионе, где каждый третий житель занят в сфере малого и среднего бизнеса. Она позволит встать на ноги новичкам и перезагрузиться тем, кто сегодня работает в убыток.

Фото: Константин Бахарев/РГ
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Например, коллектив цеха замороженной продукции, чтобы поправить дела, обратился к специалистам: здесь отрегулировали закупочные цены и стоимость готовой продукции, наладили работу основной производственной линии. Настало время расширяться: 400 миллионов на развитие предоставил региональный фонд поддержки предпринимательства.

Обновив оборудование, завод сможет увеличить объемы производства в десять раз - до ста тонн в сутки. И создать 15 новых рабочих мест. А летом, в сезон, будет нанимать до двухсот работников из ближайших поселков.

"Сейчас мы пользуемся старым оборудованием, а вместо него мы поставим оборудование для фасовки. Кроме того, у нас будут комплектоваться готовые обеды", - поделился с ОТР планами руководитель компании Сергей Севрюков.

Его коллега - Яков Петров, замдиректора компании по выпуску спортивной одежды - сложностей с производством не испытывает. Но у него своя специфика: чтобы выйти на европейский рынок, фирме потребовались дополнительные средства. С помощью льготного займа в 15 миллионов рублей объемы выпускаемой продукции увеличили вдвое, а прибыль планируют потратить на обучение сотрудников за границей, чтобы "быть на острие современных технологий".

Как отметил замминистра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян, помимо финансовых инструментов поддержки (микрозаймы по льготным ставкам, банковские кредиты) уральские бизнесмены могут получить и нефинансовую помощь: обучение, консультации специалистов.

Кстати

С начала года в области открылось около 70 новых компаний. Финансовую помощь фонд планирует оказать тысяче с лишним предпринимателей.

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