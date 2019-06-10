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10.06.2019 15:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге избили женщину-водителя автобуса

Текст: Татьяна Воробьева

В Екатеринбурге задержали автомобилиста, который сегодня утром на перекрестке улиц Восточная и Малышева избил женщину - водителя рейсового автобуса.

В результате дорожного конфликта, передает отделение по связям со СМИ городского управления МВД, женщина 1984 года рождения получила травмы и была доставлена в больницу.

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"Второй участник конфликта - ранее судимый мужчина 1984 года - задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Он признал свою вину и пояснил, что причиной инцидента стала спорная дорожная ситуация", - рассказали в городской полиции.

По факту происшествия начата проверка, назначено судебно-медицинское освидетельствование пострадавшей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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