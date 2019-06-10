В Нижнем Тагиле в результате взрыва в доме человека выбросило на улицу

В Нижнем Тагиле в доме на Черноисточинском шоссе прогремел взрыв. По предварительным данным, произошел хлопок бытового газа. Есть пострадавшие, площадь пожара составила 90 квадратных метров (горели две квартиры на 4 этаже и одна на пятом).

ЧП случилось около семи вечера.

"Из подъезда были эвакуированы 13 человек, еще двоих спасли пожарные по автолестнице. Ударной волной мужчину из горящей квартиры выбросило на улицу", - передает Наталья Зырянова, официальный представитель главка МЧС по Свердловской области.

Пострадавший госпитализирован. "Кроме того, два человека получили отравление продуктами горения, им оказывается медицинская помощь", - уточнила пресс-секретарь Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова.

По информации спасателей, выбиты окна и двери на отдельных этажах подъезда. После окончательной ликвидации пожара будет проводиться обследование дома на предмет безопасности.

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила и СК области начала проверку. Причина происшествия выясняется.