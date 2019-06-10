Роскомнадзор проверит данные об утечке данных 900 тысяч клиентов банков

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) планирует заблокировать в РФ ресурс, на котором размещены украденные данные о 900 тысячах клиентов российских банков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как полагают в ведомстве, тот факт, что во всемирной паутине находится столько личных данных россиян, создает риски нарушения их прав и мошенничества.

Ранее газета "Коммерсант" написала об утечке персональных данных примерно 900 тысяч клиентов "ОТП банка", "Альфа-банка" и "ХКФ банка" (Home credit bank). В открытом доступе появились их паспортные данные, информация о кредитных лимитах, номера телефонов, места работы и проживания.

Выяснилось, что базы данных содержатся на платном форуме, зарегистрированном американским регистратором на имя гражданина Украины, а серверы расположены в Германии.

Роскомнадзор предполагает обратиться в суд с просьбой заблокировать в России этот ресурс и проверить, есть ли реальные последствия для граждан из-за этой утечки.