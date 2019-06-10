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Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор разработал рекомендации по покупке мороженого

Текст: Ольга Туманова
Роспотребнадзор рассказал, как выбирать мороженое.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В ведомстве советуют обращать внимание на два момента: лакомство должно откалываться - хорошо закаленная мороженая масса всегда плотной консистенции и, кроме того, не быть деформированным, так как нарушение формы скорее всего свидетельствует о нарушении режима хранения или о том, что срок годности продукта на исходе.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Вопрос, который волнует многих: растительные жиры в мороженом. Обнаружить их при покупке, к сожалению, невозможно, констатируют в Роспотребнадзоре. Связано это с улучшением технологий производства.

Единственный способ понять, добавлял ли производитель в мороженую массу растительные жиры, - это исследование образца в лаборатории на наличие фитостеринов.

"Мороженое с растительными жирами стоит значительно дешевле, так как вместо натуральных сливок в состав добавляются пальмовое или иные виды растительных жиров", - говорится в сообщении ведомства.

Естественными ингредиентами любого мороженого являются стабилизаторы. Они позволяют продукту держать форму. Об их наличии можно узнать из надписи на этикетке. При производстве допускаются следующие натуральные стабилизаторы и загустители: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401).

Экономика Товары и цены Правительство Роспотребнадзор
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