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Рубрика: Экономика

Баррель поддержали словом

Сделку ОПЕК+ могут продлить до конца года
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск № 125(7883)
Соглашение 24 стран о регулировании нефтедобычи (ОПЕК+) может быть продлено на предстоящей в июле встрече министров энергетики. В противном случае на фоне нестабильной экономической обстановки в мире рынок ждет перепроизводство сырья, высокие скачки цен и, как следствие, их вероятное падение вдвое. Неизвестными остаются условия продления сделки, и наиболее активные дискуссии разворачиваются в отношении России.
Продление сделки ОПЕК+ на текущих условиях уже полностью учтено в котировках. Фото: Виктор Васенин Продление сделки ОПЕК+ на текущих условиях уже полностью учтено в котировках. Фото: Виктор Васенин
Продление сделки ОПЕК+ на текущих условиях уже полностью учтено в котировках. Фото: Виктор Васенин

Такой вывод можно сделать по итогам заявлений представителей стран - участниц соглашения за минувшие несколько дней. Так, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан (второй по величине нефтедобытчик в картеле ОПЕК) заявил, что его бы устроили цены выше 70 долларов (при текущих 63 долларах за баррель Brent), а само соглашение, "наиболее вероятно, продлится по меньшей мере еще шесть месяцев". "Мы скорее должны усилить сокращение, нежели ослабить", - считает аль-Гадбан.

Позднее на ПМЭФ министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех (крупнейший производитель в ОПЕК) заявил, что для стран картеля продление действующего соглашения - "вопрос практически решенный". Осталось только достичь договоренности с отдельными странами. Однако, по его мнению, вряд ли возникнет необходимость сокращать уровень добычи еще больше. "Надеюсь, что это решение будет принято легко, и мы продлим соглашение. Если же этого не произойдет, наше королевство проявит гибкость в отношении своей позиции", - как передает агентство Reuters, заключил Халед аль-Фалех.

Фото: Pixabay
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ОАЭ, Кувейт и другие крупные производители в ОПЕК, а также многие страны, не входящие в ОПЕК - Оман, Казахстан, Азербайджан, поддерживают продление сделки, и "единственной страной, которой осталось принять решение, является Россия", уточнил затем в беседе с ТАСС саудовский министр. Впрочем, и Россия не против продления - все дело в условиях сделки, подтвердил 10 июня министр энергетики РФ Александр Новак после заседания российско-саудовской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Он считает, что сейчас на мировом рынке высок риск перепроизводства нефти - этот фактор Москва и Эр-Рияд будут более детально анализировать перед встречей ОПЕК+ в июле.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов во время выступления в Госдуме в тот же день высказал опасения, что если страны ОПЕК+ не договорятся о продлении сделки по регулированию нефтедобычи, то мировые цены "могут упасть ниже 40 долларов и к 30 долларам за баррель". Новак с такой оценкой солидарен. "Многое зависит от ситуации на рынке во втором полугодии, от баланса спроса и предложения, от того, как будут развиваться события с неопределенностями, торговыми войнами, санкционным давлением", - пояснил он.

Комментарии участников сделки рынок воспринял позитивно: из коридора 59,5-60,5 доллара в середине прошлой недели баррель Brent поднялся в коридор 63-63,5 в начале этой недели. Теперь продление соглашения на текущих условиях (минус 1,2 миллиона баррелей в сутки к уровню октября прошлого года) почти полностью учтено в котировках, заключает Михаил Шейбе из Sberbank CIB.

Экономика Отрасли Нефть и газ Сокращение добычи нефти
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