Федеральный закон от 6 июня 2019 г. N 136-ФЗ "О внесении изменения в статью 19.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 28 мая 2019 года

Одобрен Советом Федерации 29 мая 2019 года

Внести в абзац второй части 3 статьи 19.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2007, N 26, ст. 3089; 2011, N 15, ст. 2039; 2015, N 1, ст. 67) изменение, дополнив его словами "или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не могут применяться обязательные работы либо административный арест, в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей".

Президент Российской Федерации В. Путин