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10.06.2019 12:48
Рубрика: Экономика

Силуанов назвал условия падения цен на нефть

Текст: Татьяна Замахина

Цены на нефть могут пережить существенное падение, если ОПЕК+ не договорится по ограничению добычи нефти летом этого года. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, обсуждая с профильным комитетом Госдумы поправки в бюджет-2019.

Первый зампред правительства уточнил, что цены на нефть могут упасть до отметки в $30 за баррель.

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Соглашение о сокращении добычи странами ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки истекает в июне. Очередное заседание, где будет обсуждаться дальнейшая судьба сделки, может пройти 2-4 июля.

- Мы не знаем, договорится ОПЕК+ об ограничении добычи или нет, - сказал Силуанов.

По его словам, необходимо учитывать данный риск при формировании прогнозов, на основании которых строится бюджет.

Таким образом, нецелесообразно направлять на расходы дополнительные доходы от нефти. Ведь урезание уже принятых бюджетом обязательств всегда проходит болезненно, напомнил министр.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минфин
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