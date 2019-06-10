Системы мониторинга унифицируют для стран ЕАЭС

Сейчас для потенциально опасных объектов в России создается сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения.

При этом развитие систем мониторинга потенциально опасных объектов должно идти в едином ключе с нашими ближайшими партнерами. Об этом шла речь на тематическом "круглом столе", который был организован специалистами Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

То есть "глаза и уши" МЧС должны быть унифицированы для всех чрезвычайных ведомств стран - членов ЕАЭС. Уже на всех уровнях завершено согласование Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Регламент получил положительное согласование всех пяти государств - участников ЕАЭС и прошел все корректировки внутри Евразийской экономической комиссии.

Это было сделать непросто хотя бы потому, что сначала надо в принципе определиться, в чем заключается концепция современной гражданской обороны на нынешнем этапе. Советские критерии устарели, а новые находятся еще в процессе осмысления. Причем такая ситуация характерна как для России, так и для стран - членов ЕАЭС.

Но теперь мы понимаем, какими должны быть обязательные требования к различным техническим средствам мониторинга и контроля. Следующий шаг - в кратчайший срок разработать программу подготовки и принятия стандартов для реализации Технического регламента для мониторинга и прогнозирования ЧС.