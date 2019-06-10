Системы мониторинга унифицируют для стран ЕАЭС

Новости

МИД РФ: Косово так и не извинилось за избиение российского дипломата 21:19
Появилось фото Дмитрия Медведева в шахте Большого адронного коллайдера 21:03
Задержан новый подозреваемый в покушении на главу Волгоградской области 20:44
МИД: Срыв разведения сил в Донбассе говорит о нежелании Киева выполнять "Минск" 20:32
В Великобритании обнаружен след от удара гигантского метеорита 20:27
На Кипре найден неизвестный город возрастом 8000 лет 20:25
Золотая монета римского императора побила рекорд цены на торгах 20:22
Названы сроки сдачи самого проблемного долгостроя Петербурга 19:54
Ципрас попросил президента Греции распустить парламент 19:48
Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби ситуацию в Персидском заливе 19:40
РФ предложила свою инфраструктуру для транзита Web-трафика Европа - Азия 19:37
Случаи насилия над болгарскими врачами вызвали обеспокоенность в Евросоюзе 19:24
У алиментщиков предложили изымать не оформленное на них имущество 19:22
Мосгорсуд отменил арест более 4 млн рублей на счетах Абызова 19:15
"Общественное пианино" в Петербурге залили цементом 19:15
Аскольд Запашный раскрыл подробности случившегося с ним ДТП 19:13
Экс-главу управления СК задержали по делу о покушении на губернатора 19:07
Скончался двукратный чемпион СССР по хоккею Юрий Борисов 19:07
Банкир раскрыл истинное финансовое положение Уинстона Черчилля 19:06
В Нижнем Тагиле в результате взрыва в доме человека выбросило на улицу 19:05
Глава совета Фонда кино Владимир Толстой оценил сериал "Чернобыль" 18:55
Зеленский хочет сменить всех губернаторов 18:42
В Москве отреставрируют монетный двор 18:35
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание 18:25
Skoda показала кроссовер со встроенной стиральной машиной 18:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие изменения появились в законе о техосмотре
Какие изменения появились в законе о техосмотре
Сколько пить и что есть, чтобы защититься от жары
Сколько пить и что есть, чтобы защититься от жары
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
10.06.2019 20:30
Рубрика: Власть

Контроль один на всех

Системы мониторинга унифицируют для стран ЕАЭС
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 125(7883)
Сейчас для потенциально опасных объектов в России создается сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения.

При этом развитие систем мониторинга потенциально опасных объектов должно идти в едином ключе с нашими ближайшими партнерами. Об этом шла речь на тематическом "круглом столе", который был организован специалистами Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

В Красноярске экс-подполковника МЧС будут судить за махинации с питанием

То есть "глаза и уши" МЧС должны быть унифицированы для всех чрезвычайных ведомств стран - членов ЕАЭС. Уже на всех уровнях завершено согласование Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Регламент получил положительное согласование всех пяти государств - участников ЕАЭС и прошел все корректировки внутри Евразийской экономической комиссии.

Это было сделать непросто хотя бы потому, что сначала надо в принципе определиться, в чем заключается концепция современной гражданской обороны на нынешнем этапе. Советские критерии устарели, а новые находятся еще в процессе осмысления. Причем такая ситуация характерна как для России, так и для стран - членов ЕАЭС.

Но теперь мы понимаем, какими должны быть обязательные требования к различным техническим средствам мониторинга и контроля. Следующий шаг - в кратчайший срок разработать программу подготовки и принятия стандартов для реализации Технического регламента для мониторинга и прогнозирования ЧС.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МЧС
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Задержан новый подозреваемый в покушении на главу Волгоградской области
Путин поздравил Токаева с победой
Экс-главу Коми Гайзера приговорили к 11 годам лишения свободы
В Кремле назвали резонансным дело Голунова
Роскомнадзор проверит данные об утечке данных 900 тысяч клиентов банков