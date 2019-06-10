СК и ФСБ задержали похитителей алмазного сырья "Алросы" на миллионы рублей

Сотрудники Следственного комитета пресекли деятельность преступной группы, которая занималась хищениями алмазного сырья у компании "Алроса". Возбуждено уголовное дело.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, СК совместно с сотрудниками ФСБ удалось задержать трех человек с поличным при попытке хищения очередной партии камней стоимостью более 22 миллионов рублей.

Следствие считает, что мошенники осуществляли хищения на постоянной основе, а затем незаконно сбывали высококачественное алмазное сырье. В группу входили сотрудница "Алросы" Елена Канунникова, которая непосредственно совершала хищения, посредник Владимир Табидзе и занимавшийся сбытом Владимир Гординский.

В ходе обысков удалось обнаружить около 500 необработанных природных алмазов общей массой более 2000 карат и 11 бриллиантов на общую сумму более 3 миллионов долларов США, крупную сумму денег, а также ювелирную продукцию мировых брендов.

Задержанные были заключены под стражу. Проводятся следственные действия.