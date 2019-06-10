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Рубрика: Общество

Скончался двукратный чемпион СССР по хоккею Юрий Борисов

Бывший нападающий хоккейного клуба "Спартак" Юрий Борисов скончался в понедельник на 81-м году жизни, сообщается на официальном сайте московской команды.

Фото: AP Photo/Nelson Antoine, file
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"Сегодня на 81-ом году жизни ушел из жизни один из лучших нападающих в истории "Спартака"… Память о Юрии Борисове навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в сообщении "красно-белых".

Борисов выступал за "Спартак" с 1962 по 1969 год и стал в его составе двукратным чемпионом СССР. Помимо этого он защищал цвета воскресенского "Химика" и ярославского "Торпедо".

По окончании спортивной карьеры Борисов длительное время работал тренером в спартаковской школе. Заслуженный тренер СССР. Среди его воспитанников - Илья Ковальчук, Александр Селиванов, Игорь Князев, Михаил Иванов, Дмитрий Семин, ставшие впоследствии известными хоккеистами.

Отмечается, что о дате и месте прощания с Юрием Борисовым будет сообщено дополнительно.

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