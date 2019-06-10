11 июня вечером сборная России сыграет свой четвертый по счету матч отборочного турнира Евро-2020. На стадионе в Нижнем Новгороде команда Станислава Черчесова померится силами с Кипром.

Проводить игры сборной в разных городах - отличная идея. Была даже идея провезти национальную команду по всем аренам, принимавшим чемпионат мира. В субботу, например, Дзюба и компания обрадовали жителей Саранска, где на матче против слабейшей команды рейтинга ФИФА они собрали аншлаг на 45-тысячном стадионе, и на кураже вкатили в ворота Сан-Марино аж девять мячей. Теперь же сборная впервые сыграет на новеньком нижегородском стадионе, построенном буквально в сотне метров от величественной Волги. Еще одного рекордного разгрома на этот раз никто не ждет - все-таки соперник будет гораздо выше классом. Ну а с посещаемостью картина должна быть такой же приятной глазу, что и в Саранске - все билеты на игру с Кипром распроданы давно.

Весной 1997 года сборная России единственный раз в своей истории не смогла обыграть киприотов. И из-за той ничьи не попала на чемпионат мира во Францию

Российские футболисты прилетели в Нижний из Саранска воскресенье вечером. Расстояние между городами всего километров триста, но игроков все-таки не стали подвергать испытаниям в виде нескольких часов тряски в автобусе по зашкаливающей жаре - путь по воздуху занял всего 45 минут. И ровно в полдень понедельника все 29 футболистов, работающих под началом Черчесова, вышли на поле арены в Нижнем Новгороде.

К слову, чаша стадиона в этот момент казалась чуть ли не самым прохладным местом в городе. На улице столбик термометра безжалостно показывал +32 по Цельсию, а под крышей арены и солнце припекало не так сильно, и легкий ветерок с реки облегчал жизнь. Настроение усердно трудившимся игрокам приподняло и видеообращение нижегородца Дениса Черышева. Из-за травмы полузащитник "Валенсии" помочь сборной на этот раз не может, но записал команде пожелания победить. Вчера их крутили на больших экранах стадиона в тестовом режиме, а сегодня покажут уже на заполненном стадионе. Впрочем, Александр Головин после тренировки признался журналистам, что обращения Черышева не слышал. За что получил похвалу от Станислава Черчесова: "Это правильный ответ. Иначе это значило бы, что он отвлекался, а это мне никогда не нравится".

О разгроме Сан-Марино в сборной уже, кажется, все забыли. И футболисты, и тренерский штаб прекрасно понимают, что в Саранске им противостоял не тот соперник, после встречи с которым надо витать в облаках. Кипр, разумеется, тоже дрожи в коленках не вызывает. Но к нему относиться надо серьезно. Да, соперник в рейтинге ФИФА значится на 89-м месте - аккурат между Оманом и Габоном. В его составе нет звезд, а большинство игроков выступает в местном чемпионате. Но киприоты тоже разгромили Сан-Марино, пусть и скромнее - 5:0. Да и с крепкими шотландцами три дня назад бились в Глазго на равных - решающий гол островитяне пропустили на 89-й минуте и уступили 1:2.

Кипр уже давно не является поставщиком легких очков, в чем в свое время убедилась сборная России, за которую Станислав Черчесов выступал еще игроком, а не главным тренером. В рамках отбора на чемпионат мира-1998 наша национальная команда сыграла на выезде с этим соперником 1:1. Это был единственный раз за всю историю, когда отечественные футболисты не смогли выиграть у этой сборной. Но потеря очков обошлась очень дорого. Россияне тогда пропустили в таблице вперед Болгарию, попали в стыковые матчи и уступили Италии, в результате чего остались без финальной стадии ЧМ. Повторять эти ошибки никто не собирается.

Пришедший на пресс-конференцию полузащитник Александр Головин, к примеру, сразу сказал, что никаких проблем с настроем у команды не будет: "Мы уже забыли тот матч с Сан-Марино. Понятно, что выиграли, и крупно. Но сейчас готовимся только к Кипру. Никаких недонастроя, недооценки быть не может. Мы все понимаем, что нужно набирать три очка".

Черчесова же журналисты первым делом спросили о том самом неудачном матче на Кипре весной 1997-го. Станислав Саламович к такому повороту явно был готов.

- Спасибо, что напомнили, хотя я это помню, - подчеркнул рулевой сборной России. - С каждой командой надо играть. Мы видели последний матч Кипра с Шотландией. Очень хорошая игра была, интенсивная. Кипр - крепкая, организованная команда. Нас ждет непростой матч. Ну а то, что было в то время, - это одно, сейчас совершенно другое. Команды разные. У нас конкретный матч. Мы четко изучим каждого игрока и команду в целом. Футболисты получат информацию, и с этими мыслями надо завтра выходить на игру.

Где будем смотреть

11 июня, вторник Первый

21.35 Сборная России - сборная Кипра Прямая трансляция