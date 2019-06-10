Станислав Черчесов: Уверен, в Нижнем нас ждет аншлаг

Сборная России сегодня провела тренировку на поле стадиона в Нижнем Новгороде, где завтра ей предстоит провести отборочный матч Евро-2020 против Кипра. После занятия на вопросы журналистов ответил главный тренер нашей национальной команды Станислав Черчесов.

Станислав Саламович, тренировку назначили на полдень, хотя в городе очень жарко. Почему?

Станислав Черчесов: У нас все предыгровые тренировки начинаются в 12 часов. И в Саранске, и в Бельгии, и на чемпионате мира. В этом плане мы ничего не поменяли. Сейчас будет восстановление, вечером теория. Так для нас правильнее. Футбол - это летний вид спорта, поэтому жара иногда тоже бывает.

Кипр когда-то уже ставил нам подножку, и вы играли в том матче (весной 1997 сборная России сыграла на Кипре 1:1 и в итоге не пробилась на ЧМ-98 - прим. авт.). Какие ошибки тогда допустил тренерский штаб и что сделать, чтобы их избежать сейчас?

Станислав Черчесов: Спасибо, что напомнили, хотя я это помню. С каждой командой надо играть. Мы видели последний матч Кипра с Шотландией. Очень хорошая игра была, интенсивная. Кипр - крепкая, организованная команда. Нас ждет непростой матч. Ну а то, что было в то время - это одно, сейчас совершенно другое. Команды разные. У нас конкретный матч. Мы четко изучим каждого игрока и команду в целом. Футболисты получат информацию и с этими мыслями надо завтра выходить на игру.

Как вас встретили в Нижнем Новгороде?

Станислав Черчесов: Хорошей погодой. Стадион в отличном состоянии, поле великолепное. Убежден, что нас ждет аншлаг и надо к этому готовиться.

Планируется ли ротация состава по сравнению с предыдущим матчем?

Станислав Черчесов: Не знаю такого слова. У нас есть конкретный матч, есть игроки, из которых кто-то готов чуть лучше, кто-то чуть хуже. Завтра другой соперник, другие тактические задания. У каждого есть свои сильные стороны. Возможно, будут изменения. Сегодняшний вечер нам покажет, медицинский штаб тоже свои заключения сделает и даст объективную информацию. Надеемся, что все будут готовы. И тогда придется поломать голову.

В составе сборной Кипра есть несколько футболистов, прошедших академии "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед". Это проблема, что российские игроки в юном возрасте не могут там учиться?

Станислав Черчесов: Мы знаем, что эти игроки прошли определенную школу. Оно видно по матчам - есть обученность, определенный уровень мастерства. Мы на это футболистам укажем и отсюда будем исходить. Но я не думаю, что это минус для наших игроков - отсутствие европейского паспорта. У нас великолепные академии и тоже в этом плане многое меняется в лучшую сторону. Вы видите, сколько молодых футболистов вливается в сборную. Это никто специально не делает - все происходит естественным образом.

Что скажете об обращении Черышева к сборной, которое он записал?

Станислав Черчесов: Жалко, что его с нами нет. Это один из наших ведущих игроков. Но в футболе такое бывает - получил травму. А задача команды - заместить его так, чтобы мы его отсутствия не почувствовали.