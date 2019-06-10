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10.06.2019 11:33
Рубрика: Власть

Стартовал второй конкурс президентских грантов

Текст: Айсель Герейханова

В понедельник Фонд президентских грантов начал принимать заявки на участие во втором конкурсе 2019 года. Как уточнили в пресс-службе фонда, заявки будут приниматься до 31 июля.

"Свои социальные и культурные проекты могут подать некоммерческие организации всей страны”, - говорится в пресс-релизе.

Ожидается, что по итогам конкурса общественные организации получат в общей сложности  4,5 млрд рублей.

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В Фонде президентских грантов также уточнили, что итоги второго конкурса будут подведены к 14 октября, а стартовать поддержанные проекты смогут с 1 ноября 2019 года. При этом в пресс-службе организации сообщили, что заявителям лучше подать свой проект на конкурс не позднее 24 июля. "В этом случае у авторов проектов останется время на устранение возможных технических ошибок, если они будут допущены при заполнении заявки”, - поясняется в сообщении. Фонд также проведет обучающие мастер классы в регионах России, которые помогут НКО лучше подготовить проект на конкурс.

Напомним, что первый конкурс президентских грантов 2019 года завершился 31 мая. Тогда стало известно, что поддержаны 1644 проекта на сумму более 3 млрд рублей.

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