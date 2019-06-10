Новости

Минск заинтересован в расширении присутствия на финансовых рынках 13:55
В центре Калининграда студента обстреляли из пневматики 13:50
На Урале очевидец спас младенца, выброшенного из окна 13:47
Тимошенко призвала партии объединиться против старой власти Украины 13:46
Бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера осудили на 11 лет 13:42
В Башкирии раненая девушка выжила благодаря прохожим 13:40
В Сочи на спасение дельфинов выделили 2,5 миллиона рублей 13:39
Последний Saab 9-3 Aero пустят с молотка 13:38
Двое пострадавших в ДТП под Тулой находятся в реанимации 13:20
В Башкирии мальчик погиб на рыбалке от удара током 13:19
Лукашенко: Минский ХК "Динамо" должен делать ставку на белорусов 13:18
Адвокаты: Экспертиза не обнаружила следов наркотиков у Голунова 13:14
Июнь 2019 года в Москве может стать самым жарким в истории 13:13
На Алтае нашли колбасу с ртутью 13:03
18 июня Госдума может поправить бюджет 2019 года 13:02
"Самолет-гриб" А-50 проследит за учениями НАТО в Черном море 13:01
Аскольд Запашный с детьми попал в ДТП 12:55
Охоту истребителя F-16 на птиц сняли на видео 12:54
Диетологи назвали зелень, продлевающую молодость 12:54
Россияне назвали главные события мая 12:51
Силуанов назвал условия падения цен на нефть 12:48
При пожаре на лакокрасочном заводе под Калининградом пострадал человек 12:37
Продюсер художественного фильма о Юлии Началовой рассказал о проекте 12:37
В Ульяновске утонули двое граждан Египта 12:33
В Сочи мотоциклист улетел с дороги в 20-метровый обрыв 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие изменения появились в законе о техосмотре
Какие изменения появились в законе о техосмотре
Сколько пить и что есть, чтобы защититься от жары
Сколько пить и что есть, чтобы защититься от жары
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
10.06.2019 13:46
Рубрика: В мире

Тимошенко призвала партии объединиться против старой власти Украины

Текст: Юрий Когалов

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала "настоящие демократические политические силы", в частности партии "Слуга народа" и "Голос", объединиться, чтобы не пропустить в парламент представителей старой власти Украины. Как передает strana.ua, об этом политик заявила на съезде собственной партии в Киеве.

Пушилин сравнил риторику Зеленского и Порошенко по ситуации в Донбассе

"Наша команда настроена в новом парламенте идти в коалицию с новым президентом, с другими демократическими проевропейскими силами", - отметила Тимошенко. По ее словам, только такое объединение "может сделать невозможным приход в парламент тех сил, которые за кулисами, раздавая деньги и преференции, проводили свои лоббистские решения".

Тимошенко также заявила, что ее партия готова предложить программу, которая позволит вывести страну из кризиса. Среди приоритетных задач она назвала снижение тарифов, восстановление экономики, рост пенсий. "За сто дней мы посмотрим, что у нас происходило с культурой, образованием, медициной", - заявила Тимошенко.

Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду

"Мы готовы сделать все, чтобы этот план стал реальностью", - подчеркнула лидер "Батькивщины". "Мы должны стать плечом к плечу с новым президентом, с его командой, с новыми демократическими политическими силами в Верховной раде и показать высокий класс работы", - добавила Тимошенко.

Напомним, по итогам выборов главы государства новым президентом Украины стал Владимир Зеленский. Одним из его первых указов стал роспуск парламента. Внеочередные выборы в Верховную раду запланированы на 21 июля. Согласно опросам, пропрезидентскую партию "Слуга народа" готовы поддержать 48,2 процента избирателей. "Оппозиционную платформу - За жизнь" поддерживают 10,7 процента граждан, "Европейскую солидарность" Петра Порошенко - 7,8 процента, "Батькивщину" - 6,9 процента, партию "Голос" музыканта Святослава Вакарчука - 5,6 процента. Остальные политические силы, согласно исследованиям, пока не преодолевают проходной порог.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Совфеде оценили призыв Киева не допустить федерализации Молдавии
Названа дата запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту
Финские пограничники приняли яхту из России за "трехголового монстра"
WSJ: Белый дом просит Трампа отсрочить запреты на продукцию Huawei
Россияне назвали главные события мая