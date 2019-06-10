Тимошенко призвала партии объединиться против старой власти Украины

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала "настоящие демократические политические силы", в частности партии "Слуга народа" и "Голос", объединиться, чтобы не пропустить в парламент представителей старой власти Украины. Как передает strana.ua, об этом политик заявила на съезде собственной партии в Киеве.

"Наша команда настроена в новом парламенте идти в коалицию с новым президентом, с другими демократическими проевропейскими силами", - отметила Тимошенко. По ее словам, только такое объединение "может сделать невозможным приход в парламент тех сил, которые за кулисами, раздавая деньги и преференции, проводили свои лоббистские решения".

Тимошенко также заявила, что ее партия готова предложить программу, которая позволит вывести страну из кризиса. Среди приоритетных задач она назвала снижение тарифов, восстановление экономики, рост пенсий. "За сто дней мы посмотрим, что у нас происходило с культурой, образованием, медициной", - заявила Тимошенко.

"Мы готовы сделать все, чтобы этот план стал реальностью", - подчеркнула лидер "Батькивщины". "Мы должны стать плечом к плечу с новым президентом, с его командой, с новыми демократическими политическими силами в Верховной раде и показать высокий класс работы", - добавила Тимошенко.

Напомним, по итогам выборов главы государства новым президентом Украины стал Владимир Зеленский. Одним из его первых указов стал роспуск парламента. Внеочередные выборы в Верховную раду запланированы на 21 июля. Согласно опросам, пропрезидентскую партию "Слуга народа" готовы поддержать 48,2 процента избирателей. "Оппозиционную платформу - За жизнь" поддерживают 10,7 процента граждан, "Европейскую солидарность" Петра Порошенко - 7,8 процента, "Батькивщину" - 6,9 процента, партию "Голос" музыканта Святослава Вакарчука - 5,6 процента. Остальные политические силы, согласно исследованиям, пока не преодолевают проходной порог.