Трамп объявил о начале "великолепного сотрудничества" с Мексикой

Соединенные Штаты и Мексика после достижения соглашения по миграционным вопросам начнут "великолепное сотрудничество, которого не было в течение многих десятилетий". Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Однако глава Белого дома подчеркнул, что если сотрудничество окажется не таким, как он ожидает, то Вашингтон вернется к очень выгодной позиции введения торговых пошлин. "Но я не думаю, что это будет необходимо", - написал Трамп в Twitter.

По словам американского лидера, раньше Мексика отказывалась в полной мере сотрудничать с США по вопросам защиты границ. Но после разговора с мексиканским президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, который состоялся на днях, Трамп не сомневается в том, что все будет сделано должным образом.

Президент США также отметил, что не все детали достигнутых договоренностей были обнародованы и пообещал сообщить о них, когда "наступит подходящее время", пишет ТАСС.

Лопес Обрадор также сообщил, что провел телефонные переговоры с Трампом во время которых подтвердил готовность Мексики сотрудничать с США. Он также объявил, что намерен и дальше выстраивать отношения дружбы и сотрудничества с США, не причиняя вреда этой стране и не вмешиваясь в ее дела. "Мы полны решимости сотрудничать во всех областях".

Напомним, в пятницу стало известно, что Соединенные Штаты и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам, поэтому Вашингтон пообещал не вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары. Ранее Трамп заявил, что с 10 июня США введут 5-процентную пошлину на все товары из Мексики и пообещал, что размер пошлины будет увеличиваться до тех пор, пока мексиканские власти не остановят поток мигрантов в США.