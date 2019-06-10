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Рубрика: В мире

Трамп пригрозил обложить пошлинами французское вино

Текст: Максим Макарычев
После мексиканских и китайских товаров президент США Дональд Трамп, похоже, нацелился на французское виноделие.

Он не исключил возможность повышения тарифов на французские вина, сославшись на то, что нынешние пошлины на них, "явно мизерные", отмечает lci.fr. Глава Белого дома убежден, что американское вино является жертвой недобросовестной конкуренции и что французское вино может облагаться налогом дороже. "Эта страна (Соединенные Штаты) позволяет французскому вину (...) прийти даром. Это нечестно, мы собираемся сделать что-то, чтобы сбалансировать это", - сказал президент США в эфире CNBC.

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Это не первый случай, когда Трамп публично обсуждает дисбаланс в торговле между Францией и США в отношении винодельческой продукции. Он обратился к президенту Франции Эмманюэлю Макрону в твитах на этот счет в ноябре прошлого года. "Франция очень затрудняет продажу американского вина у себя и взимает большие таможенные пошлины, в то время как Соединенные Штаты облегчают поставки французских вин и вводят только низкие тарифы. Это нечестно, это должно измениться!" - написал тогда явно раздраженный Трамп.

Новые заявления Дональда Трампа прозвучали в тот период, когда Соединенные Штаты и Европейский Союз ведут переговоры о заключении масштабной торговой сделки. Будучи членом ЕС, Франция сама не определяет уровень налогообложения импортируемой продукции, а Брюссель на данный момент не хочет включать сельскохозяйственный сектор в договор.

По данным Комиссии по международной торговле США, в Соединенных Штатах налоги варьируются от 5,3 до 14,9 цента за бутылку, в зависимости от характера вина и степени алкоголя. В Европе они колеблются от 11 до 29 центов. Между 2007 и 2018 годами импорт американского вина, тем не менее, увеличился на 200 процентов во Франции, и, по данным французской таможни, Европа является крупнейшим экспортным рынком для американских товаров. Что касается Соединенных Штатов, они признают товарные знаки, но не наименования мест происхождения, что является тормозом для французских товаров.

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Дональд Трамп заявил, что "человек в Европейском союзе, отвечающий за налогообложение, ненавидит Соединенные Штаты больше, чем кто-либо в мире". Он добавил, что "каждую неделю мы видим, что они (европейцы) нападают на Facebook, Apple и все эти компании, на американский сектор высоких технологий". Глава Белого дома имел в виду, в частности, европейскую склонность облагать налогом Facebook, Google и другие транснациональные корпорации не на основании их физического присутствия на европейской территории, а от того, где они регистрируют свои доходы.

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