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10.06.2019 19:22
Рубрика: Власть

У алиментщиков предложили изымать не оформленное на них имущество

У неплательщиков алиментов предлагают изымать имущество даже в том случае, если оно официально не оформлено на них. Законопроект об этом поступил в Госдуму.

Неплательщики с целью уклонения от уплаты алиментов не оформляют имущество в личную собственность, не открывают на свое имя банковские счета, указывают авторы из Госсовета Татарстана. Вместо этого собственность, которой фактически пользуются должники, оформляется на родственников и иных лиц.

Законодатели предлагают поправить Гражданский кодекс РФ. Если это произойдет, суд сможет взыскивать имущество, "приобретенное за счет средств должника, но при этом оформленное на третьих лиц в целях уклонения от уплаты алиментов".

Фото: Лев Федосеев/ ТАСС
Предлагается взыскивать алименты на обеспечение детей жильем

Имущество будут продавать, а средства алиментщик получит за вычетом суммы долга и расходов на судебные издержки. Для этого получатель алиментов должен подать иск.

В суде потребуется доказать, что имущество было приобретено за счет средств должника. Наиболее эффективным способом решения поставленной задачи инициаторам представляется проведение разыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела.

В Федеральную службу судебных приставов поступило 25,1 тыс. обращений граждан по вопросу неуплаты алиментов, приводят данные за прошлый год авторы.

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